Στην Αθήνα οι 27 Έλληνες του στολίσκου για τη Γάζα – Στην Ελλάδα ακόμη 134 ακτιβιστές από 15 χώρες

Κοινωνία

(ΤΑΤΙAΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι 171 ακτιβιστές από τον στολίσκο βοήθειας για τη Γάζα, ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν προς την Ελλάδα και τη Σλοβακία

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας έφτασε η ειδική πτήση επαναπατρισμού των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Μέσω της πτήσης, η οποία έγινε με μέριμνα του υπουργείου Εξωτερικών σε συντονισμό με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, διευκολύνθηκε και η μεταφορά 134 πολιτών από 15 ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με ενημέρωση του ΥΠΕΞ.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε ότι οι Έλληνες ακτιβιστές είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

171 ακτιβιστές αναχώρησαν για Ελλάδα και Σλοβακία

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι 171 ακτιβιστές από τον στολίσκο βοήθειας για τη Γάζα, ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν προς την Ελλάδα και τη Σλοβακία.

Κατά πληροφορίες των Times of Israel, η Γκρέτα Τούνμπεργκ αναμενόταν να μεταφερθεί στην Ελλάδα.

Ανάμεσα στους απελαθέντες περιλαμβάνονται πολίτες της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Σουηδίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Βουλγαρίας, της Λιθουανίας, της Αυστρίας, του Λουξεμβούργου, της Φινλανδίας, της Δανίας, της Σλοβακίας της Ελβετίας, της Νορβηγίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σερβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

