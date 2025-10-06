Μαρία Καρυστιανού: Υπέβαλε νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, υπέβαλε η Μαρία Καρυστιανού προς την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Την πληροφορία μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η νέα εξέλιξη έρχεται τη στιγμή που πληροφορίες θέλουν τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας, να έχουν λάβει θετική απόφαση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του υιού του, Ντένις.

Ωστόσο, επίσημη ανακοίνωση για το ζήτημα δεν έχει μέχρι στιγμής υπάρξει.

Μάλιστα σε ανακοίνωση της οικογένειας και των δικηγόρων της -μεταξύ των οποίων και η Ζ. Κωνσταντοπούλου- αναφέρεται: «Η οικογένεια Ρούτσι και οι δικηγόροι της δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής επίσημο έγγραφο σχετικά, συνεπώς μέχρι τότε: Δεν γνωρίζουμε αν πραγματικά έχει δοθεί η άδεια ή πρόκειται για νέο επικοινωνιακό παιχνίδι. Δεν γνωρίζουμε αν η άδεια αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις (τοξικολογικές, βιοχημικές κ.ά.) τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Δεν ακυρώνεται η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου εκταφή η οποία πρόκειται να γίνει χωρίς άδεια και παρουσία της οικογένειας και των εμπειρογνωμόνων της μόνο για ταυτοποίηση DNA, τη διενέργεια της οποίας η οικογένεια Ρούτσι προσπαθεί να εμποδίσει. Η οικογένεια Ρούτσι απαιτεί να δοθεί εντολή για όλες τις απαραίτητες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια και η νομική της ομάδα, χωρίς να παραλειφθεί καμία. Τότε, και μόνο όταν το παραπάνω πιστοποιηθεί με επίσημο έγγραφο, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα αιτήματα της οικογένειας έχουν ικανοποιηθεί».