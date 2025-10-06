Εβρος: Ελεύθερη η 14χρονη που συνελήφθη με τους 13 Τούρκους διακινητές όπλων

Ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε η 14χρονη υπήκοος Τουρκίας που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα στην περιοχή Αντλιοστάσιο του κάμπου Τυχερού, στον Εβρου.

Οι 14χρονη είχε συλληφθεί μαζί με άλλους 13 συμπατριώτες της, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες πολλά εξαρτήματα και τμήματα όπλων.

Το 14χρονο κορίτσι στην ανάκρισή του ισχυρίστηκε ότι «δεν γνώριζε τίποτα».

Αύριο οδηγούνται στην ανακρίτρια και οι δυο γονείς της, ενώ αναμένεται να αποφασισθεί αν και σε ποια δομή θα φιλοξενηθεί το 14χρονο κορίτσι.