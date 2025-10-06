Θεσσαλία: Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ζητά η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, Λάμπρος Τσόγκας, διέταξε τη διενέργεια επείγουσας προκαταρτικής εξέτασης για το εάν τηρήθηκαν τα μέτρα βιοσφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και εάν υπάρχει περίπτωση άρρωστα ζώα να πέρασαν στη αγροτοδιατροφική αλυσίδα.

Σημειώνεται, ότι η εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έρχεται σε μια περίοδο συνεχιζόμενης έξαρσης του κρουσμάτων πανελλαδικά και με ορατό το ενδεχόμενο lockdown στην κτηνοτροφία της χώρας.

Ο κτηνοτροφικός κόσμος βρίσκεται σε αδιέξοδο καθώς τα κρούσματα βαίνουν αυξανόμενα, οι έλεγχοι και τα μέτρα βιοασφάλειας λειτουργούν σαν «παυσίπονο» και δεν μπορούν να σταματήσουν την «αιμορραγία» στην αξία του ζωικού κεφαλαίου.

