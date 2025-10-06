Logo Image

Ισραήλ: Επιστρέφουν οι 27 Έλληνες του στολίσκου για τη Γάζα

Κοινωνία

REUTERS/Zoubeir Souissi

Από το Ισραήλ απελάθηκαν προς την Ελλάδα και τη Σλοβακία συνολικά 171 μέλη του στολίσκου για τη Γάζα

Επιστρέφουν εντός των επομένων ωρών από το Ισραήλ οι 27 Έλληνες, οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla για τη Γάζα.

Το αεροσκάφος που μεταφέρει τους 27 Έλληνες αναχώρησε από το Ισραήλ μετά το μεσημέρι και αναμένεται να προσγειωθεί στην Αθήνα το απόγευμα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών, το αεροσκάφος για τον επαναπατρισμό των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», αναμένεται να φτάσει στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 4:30 – 5:00 μ.μ.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε ότι είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

171 ακτιβιστές αναχώρησαν για Ελλάδα και Σλοβακία

Το Ισραήλ ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα ότι 171 ακτιβιστές από τον στολίσκο βοήθειας για τη Γάζα, ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν τη Δευτέρα προς την Ελλάδα και τη Σλοβακία.

Κατά πληροφορίες των Times of Israel, η Γκρέτα Τούνμπεργκ αναμενόταν να μεταφερθεί στην Ελλάδα.

Ανάμεσα στους απελαθέντες περιλαμβάνονται πολίτες της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Σουηδίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Βουλγαρίας, της Λιθουανίας, της Αυστρίας, του Λουξεμβούργου, της Φινλανδίας, της Δανίας, της Σλοβακίας της Ελβετίας, της Νορβηγίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σερβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

