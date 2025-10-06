Πάνος Ρούτσι: Ανοίγει ο δρόμος για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του

Ανοίγει ο δρόμος για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς θυμάτων των Τεμπών, κατόπιν παραγγελίας της εισαγγελέως πρωτοδικών Λάρισας.

Η εξέλιξη έρχεται ως συνέπεια της εξής «λύσης»

Συγκεκριμένα, ανασύρεται από το αρχείο -και με απόφαση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας- η μήνυση που είχε υποβληθεί κατά των ιατροδικαστών.

Η μήνυση αποστέλλεται πλέον στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Ετσι οι δύο υποθέσεις, δηλαδή η παραγγελία της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών και η παλαιότερη μήνυση κατά των ιατροδικαστών, συσχετίζονται οπότε εγκρίνεται η εκταφή με σκοπό τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στον Ντένις Ρούτσι.

Τις επόμενες ημέρες θα κληθούν όσοι συγγενείς το επιθυμούν, να υποβάλουν ανάλογα αιτήματα για εκταφές ώστε να πραγνατοποιηθύν τοξικολογικές εξετάσεις.

Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν επηρεάζει τη βασική δικογραφία για τα Τέμπη και την επικείμενη δίκη.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του, ο κ. Ρούτσι ζήτησε εκ νέου τη διενέργεια των συγκεκριμένων εξετάσεων στη σορό του γιου του, σημειώνοντας πως σε διαφορετική περίπτωση, δεν πρόκειται να επιτρέψει την εκταφή.

«Είμαι 22 μέρες τώρα πια εδώ μπροστά στη Βουλή και η κυβέρνηση αντί να κάνει κάτι για αυτό, αντίθετα παίρνει αποφάσεις χωρίς εγώ να τις εγκρίνω» ανέφερε και πρόσθεσε: «Την Πέμπτη 10 του μήνα έχει δοθεί εντολή για εκταφή του παιδιού μου. Δεν πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται να το αφήσω, θα μας βρουν εκεί, όλος ο λαός θα είναι εκεί» σημείωσε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους.

Όπως πρόσθεσε, «εγώ θέλω και απαιτώ να γίνουν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, οτιδήποτε άλλο θέλει να κυβέρνηση να κάνει δεν το δεχόμαστε εγώ και η οικογένειά μου».

«Ο κόσμος και εγώ απαιτούμε δικαιοσύνη εδώ και 2,5 χρόνια. Καλό είναι να καταλάβει η κυβέρνηση, ότι δεν αποχωρώ, θα το πάω μέχρι τέλους και μην τολμήσει να πειράξει τον τάφο του παιδιού μου» πρόσθεσε ο κ. Ρούτσι.

Επίσκεψη Ιερώνυμου στο Σύνταγμα

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος επισκέφθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα. «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να δω αυτό τον άνθρωπο που υποφέρει», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Στη μεταξύ τους συνάντηση ο Ιερώνυμος ευχήθηκε στον κ. Ρούτσι καλή δύναμη. «Όπου υπάρχει ανθρώπινος πόνος πρέπει να βρισκόμαστε. Για τον λόγο αυτό ήρθα κοντά σου», είπε με τον κ. Ρούτσι να απαντάει ότι έχει δύναμη την οποία αντλεί από τον Θεό και τον κόσμο που τον στηρίζει.

