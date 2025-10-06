Πάνος Ρούτσι: Μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου

Να γίνουν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ζήτησε ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος.

«Είμαι 22 μέρες τώρα πια εδώ μπροστά στη Βουλή και η κυβέρνηση αντί να κάνει κάτι για αυτό, αντίθετα παίρνει αποφάσεις χωρίς εγώ να τις εγκρίνω» ανέφερε και πρόσθεσε: «Την Πέμπτη 10 του μήνα έχει δοθεί εντολή για εκταφή του παιδιού μου. Δεν πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται να το αφήσω, θα μας βρουν εκεί, όλος ο λαός θα είναι εκεί» σημείωσε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους.

«Δεν αποχωρώ, θα το πάω μέχρι τέλους»

Όπως πρόσθεσε, «εγώ θέλω και απαιτώ να γίνουν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, οτιδήποτε άλλο θέλει να κυβέρνηση να κάνει δεν το δεχόμαστε εγώ και η οικογένειά μου».

«Ο κόσμος και εγώ απαιτούμε δικαιοσύνη εδώ και 2,5 χρόνια. Καλό είναι να καταλάβει η κυβέρνηση, ότι δεν αποχωρώ, θα το πάω μέχρι τέλους και μην τολμήσει να πειράξει τον τάφο του παιδιού μου» πρόσθεσε ο κ. Ρούτσι.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος επισκέφθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα. «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να δω αυτό τον άνθρωπο που υποφέρει», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Στη μεταξύ τους συνάντηση ο Ιερώνυμος ευχήθηκε στον κ. Ρούτσι καλή δύναμη. «Όπου υπάρχει ανθρώπινος πόνος πρέπει να βρισκόμαστε. Για τον λόγο αυτό ήρθα κοντά σου», είπε με τον κ. Ρούτσι να απαντάει ότι έχει δύναμη την οποία αντλεί από τον Θεό και τον κόσμο που τον στηρίζει.