Σταύρος Κελεσίδης: Από το Σταυρίν στη Μόσχα, και από εκεί στο πάνθεον της Φίνος Φιλμ

Γεννήθηκε στο Σταυρίν του Πόντου, άγνωστο πότε. Όταν ήταν σε μικρή ακόμα ηλικία, η οικογένειά του μετανάστευσε στη Ρωσία όπου μεγαλώνοντας ο Σταύρος Κελεσίδης ακολουθεί το «κάλεσμά» του.

Αρχικά φοιτά σε δραματική σχολή θεάτρου, ολοκληρώνει τις σπουδές του με άριστα και αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θεατρικού Ομίλου ­Κερτς.

Το ανήσυχο (και άκρως καλλιτεχνικό) πνεύμα του όμως δεν αρκείται σ’ αυτά, κι έτσι σπουδάζει και στο Κινηματογραφικό Ινστιτούτο της Μόσχας. Εργάστηκε ως ηθοποιός σε δεκατέσσερις ταινίες, που γυρίστηκαν στα μεγαλύτερα στούντιο της χώρας.

