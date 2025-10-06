Logo Image

Σταύρος Κελεσίδης: Από το Σταυρίν στη Μόσχα, και από εκεί στο πάνθεον της Φίνος Φιλμ

Κοινωνία

Σταύρος Κελεσίδης: Από το Σταυρίν στη Μόσχα, και από εκεί στο πάνθεον της Φίνος Φιλμ

Ο Σταύρος Κελεσίδης επί το έργον (φωτ.: finosfilm.com· εικ.: Χριστίνα Κωνσταντάκη)

Η δυσκολία που αντιμετώπιζε με τη γλώσσα τού έκλεισε το δρόμο της σκηνής, έμελλε όμως να γίνει ο αγαπημένος (και αποκλειστικός) μακιγιέρ της Αλίκης Βουγιουκλάκη και όλων των σταρ της εποχής

Γεννήθηκε στο Σταυρίν του Πόντου, άγνωστο πότε. Όταν ήταν σε μικρή ακόμα ηλικία, η οικογένειά του μετανάστευσε στη Ρωσία όπου μεγαλώνοντας ο Σταύρος Κελεσίδης ακολουθεί το «κάλεσμά» του.

Αρχικά φοιτά σε δραματική σχολή θεάτρου, ολοκληρώνει τις σπουδές του με άριστα και αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θεατρικού Ομίλου ­Κερτς.

Το ανήσυχο (και άκρως καλλιτεχνικό) πνεύμα του όμως δεν αρκείται σ’ αυτά, κι έτσι σπουδάζει και στο Κινηματογραφικό Ινστιτούτο της Μόσχας. Εργάστηκε ως ηθοποιός σε δεκατέσσερις ταινίες, που γυρίστηκαν στα μεγαλύτερα στούντιο της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube