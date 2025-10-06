Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα – «Ήρθα να δω έναν άνθρωπο που υποφέρει»

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος επισκέφθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα, που συνεχίζει για 22η ημέρα την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του γιου του με σκοπό την ταυτοποίησή του, αλλά και να γίνουν βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο Αρχιεπίσκοπος βρέθηκε στη Βουλή να τελέσει τον αγιασμό για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Μόλις τον ολοκλήρωσε πήγε με το όχημά του στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη όπου επισκέφτηκε τον Πάνο Ρούτσι.

Φτάνοντας στο σημείο ο Ιερώνυμος περίμενε να βγει ο Πάνος Ρούτσι από τη σκηνή του, ο οποίος σηκώθηκε όρθιος, με τη βοήθεια των ανθρώπων που είναι στο πλευρό του, και είχε μία σύντομη και χαμηλόφωνη συνομιλία με τον Αρχιεπίσκοπο.

«Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να δω αυτό τον άνθρωπο που υποφέρει», δήλωσε ο Ιερώνυμος στην κάμερα.

Στη μεταξύ τους συνάντηση ο Ιερώνυμος ευχήθηκε στον κ. Ρούτσι καλή δύναμη. «Όπου υπάρχει ανθρώπινος πόνος πρέπει να βρισκόμαστε. Για τον λόγο αυτό ήρθα κοντά σου», είπε με τον κ. Ρούτσι να απαντάει ότι έχει δύναμη την οποία αντλεί από τον Θεό και τον κόσμο που τον στηρίζει.