Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη

Κοινωνία

ΕΛΑΣ

Πρόκειται για έναν 46χρονο από την Αλβανία που έχει παραδεχθεί την εμπλοκή του στο δυστύχημα

Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και σκότωσε έναν 44χρονο που κινείτο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 46χρονο από την Αλβανία που έχει παραδεχθεί την εμπλοκή του στο δυστύχημα.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, 2 Οκτωβρίου, στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης, όπου ο 46χρονος οδηγώντας μηχανή, παρέσυρε τον 44χρονο αναβάτη του πατινιού και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Ο άτυχος 44χρονος, που είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου και κατέληξε.

