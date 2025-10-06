Logo Image

Ωρωπός: 47χρονος εισέβαλε σε σπίτι και άρπαξε δια της βίας την πρώην σύντροφό του

Ωρωπός: 47χρονος εισέβαλε σε σπίτι και άρπαξε δια της βίας την πρώην σύντροφό του

Ο 47χρονος συνελήφθη για σωματικές βλάβες και ενδοοικογενειακή βία

Σκηνές τρόμου έζησε μία 37χρονη στην περιοχή του Ωρωπού το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, 47χρονος άνδρας, πρώην σύντροφος της 37χρονης, εισέβαλε στο σπίτι της γυναίκας και την άρπαξε δια τη βίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σπίτι της 37χρονης βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο νυν σύντροφός της.

Την κλείδωσε στο σπίτι του

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, ο 47χρονος φέρεται να τραυμάτισε ελαφρά τη γυναίκα και να τη μετέφερε στο σπίτι του, όπου την κλείδωσε.

Κατά πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τραυμάτισε και τον σύντροφο της 37χρονης.

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν αστυνομικοί και διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 47χρονος τελικώς πείστηκε να ανοίξει την πόρτα και συνελήφθη για σωματικές βλάβες και ενδοοικογενειακή βία.

