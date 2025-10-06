Ωρωπός: 47χρονος εισέβαλε σε σπίτι και άρπαξε δια της βίας την πρώην σύντροφό του

Σκηνές τρόμου έζησε μία 37χρονη στην περιοχή του Ωρωπού το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, 47χρονος άνδρας, πρώην σύντροφος της 37χρονης, εισέβαλε στο σπίτι της γυναίκας και την άρπαξε δια τη βίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σπίτι της 37χρονης βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο νυν σύντροφός της.

Την κλείδωσε στο σπίτι του

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, ο 47χρονος φέρεται να τραυμάτισε ελαφρά τη γυναίκα και να τη μετέφερε στο σπίτι του, όπου την κλείδωσε.

Κατά πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τραυμάτισε και τον σύντροφο της 37χρονης.

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν αστυνομικοί και διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 47χρονος τελικώς πείστηκε να ανοίξει την πόρτα και συνελήφθη για σωματικές βλάβες και ενδοοικογενειακή βία.