Διπλό φονικό στη Φοινικούντα Μεσσηνίας: Τουλάχιστον ένας ο δράστης, πιθανόν ανήλικος – Τι είπε η Κ. Δημογλίδου για την υπόθεση

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Φοινικούντας στη Μεσσηνία, μετά το διπλό φονικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε κάμπινγκ της περιοχής, με θύματα δύο άνδρες – τον 70χρονο ιδιοκτήτη και τον 60χρονο επιστάτη της επιχείρησης.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στους τηλεοπτικούς σταθμούς Mega και ΣΚΑΪ, επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι τουλάχιστον ένας και πιθανόν ανήλικος, ενώ αποκάλυψε πως πριν από έναν μήνα είχε προηγηθεί επίθεση με αεροβόλο εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Το χρονικό της υπόθεσης

Λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ της Κυριακής, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για πυροβολισμούς στο κάμπινγκ. Όταν έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, ο δράστης είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του και πυροβόλησε εξ επαφής τον 70χρονο ιδιοκτήτη, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στη ρεσεψιόν. Ο 60χρονος επιστάτης – που εργαζόταν χρόνια στο κάμπινγκ – φέρεται να έγινε μάρτυρας της δολοφονίας και να προσπάθησε να διαφύγει, αλλά δέχτηκε επίσης δύο σφαίρες, βρίσκοντας τραγικό θάνατο λίγα μέτρα πιο πέρα.

«Τουλάχιστον δύο πυροβολισμοί σε κάθε θύμα»

Από τα πρώτα στοιχεία, προκύπτει ότι κάθε θύμα δέχτηκε τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς. Το όπλο εκτιμάται πως ήταν κυνηγετικό – πιθανόν κοντόκανο δίκανο ή καραμπίνα. Οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν κάλυκες στο σημείο, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή ότι ο δράστης τους περισυνέλεξε προτού διαφύγει.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο με μηχανή, ενώ κάτοικοι που άκουσαν τους πυροβολισμούς ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.

Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες κατοίκων και πιθανές παλαιότερες διαφορές των θυμάτων.

Το κάμπινγκ, το οποίο λειτουργεί κανονικά και φιλοξενεί αρκετούς επισκέπτες, έχει τεθεί υπό αστυνομικό αποκλεισμό.

Παλαιότερες απειλές και επίθεση με αεροβόλο

Η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο το έγκλημα να συνδέεται με προηγούμενο περιστατικό, όταν –όπως είχε καταγγείλει ο 70χρονος– δέχθηκε βολή από αεροβόλο όπλο στο πρόσωπο.

Ο ίδιος είχε τότε δηλώσει στις Αρχές ότι δεν είχε διαφορές με κανέναν, αποφεύγοντας να κατονομάσει πιθανό δράστη. Το περιστατικό είχε συμβεί στις αρχές Σεπτεμβρίου και είχε προκαλέσει αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Παράλληλα, εξετάζεται και άλλο επεισόδιο διαπληκτισμού που είχε καταγραφεί το καλοκαίρι, με απειλές σε βάρος του ιδιοκτήτη από τρίτο άτομο.

Προμελετημένο έγκλημα

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια, με πιθανά προσωπικά ή οικονομικά κίνητρα. Οι έρευνες συνεχίζονται με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή στη Μεσσηνία και στις γύρω περιοχές, αναζητώντας τον δράστη που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.