Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για επίθεση σε 46χρονο στη Σταυρούπολη

Στη σύλληψη τριών ανδρών, ηλικίας, υπήκοων Καζακστάν και Ρωσίας, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, έπειτα από άγρια συμπλοκή με θύμα έναν 46χρονο.

Οι τρεις άνδρες επιτέθηκαν στον 46χρονο μετά από έντονο διαπληκτισμό, για άγνωστη αιτία.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, φέροντας τραύματα στο πρόσωπο και το αριστερό χέρι.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα εντοπίστηκαν κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, ενώ κατά τη σύλληψή τους φαίνεται να προέβαλαν αντίσταση και ένας εξ αυτών απείλησε τους αστυνομικούς.

Οι συλληφθέντες, δύο 43χρονοι κι ένας 53χρονος, οδηγούνται στον εισαγγελέα με την εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία (κατά περίπτωση για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και απειλή).