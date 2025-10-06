Logo Image

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για επίθεση σε 46χρονο στη Σταυρούπολη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Κατά τη σύλληψή τους φαίνεται να προέβαλαν αντίσταση και ένας εξ αυτών απείλησε τους αστυνομικούς

Στη σύλληψη τριών ανδρών, ηλικίας, υπήκοων Καζακστάν και Ρωσίας, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, έπειτα από άγρια συμπλοκή με θύμα έναν 46χρονο.

Οι τρεις άνδρες επιτέθηκαν στον 46χρονο μετά από έντονο διαπληκτισμό, για άγνωστη αιτία.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, φέροντας τραύματα στο πρόσωπο και το αριστερό χέρι.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα εντοπίστηκαν κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, ενώ κατά τη σύλληψή τους φαίνεται να προέβαλαν αντίσταση και ένας εξ αυτών απείλησε τους αστυνομικούς.

Οι συλληφθέντες, δύο 43χρονοι κι ένας 53χρονος, οδηγούνται στον εισαγγελέα με την εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία (κατά περίπτωση για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και απειλή).

