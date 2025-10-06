Logo Image

Κύκλωμα απάτης ΦΠΑ: Προφυλακίστηκαν ακόμη 4 κατηγορούμενοι

Κοινωνία

Κύκλωμα απάτης ΦΠΑ: Προφυλακίστηκαν ακόμη 4 κατηγορούμενοι

Φωτογραφία αρχείου/ INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Για την υπόθεση με τις φορολογικές απάτες, έχουν προφυλακιστεί συνολικά, εννέα από τους 17 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας των δυτικών προαστίων

Προφυλακίστηκαν αργά χθες βράδυ μετά τις πολύωρες απολογίες τους ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες και την επιστροφή ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.

Το πρωί της Κυριακής είχαν οδηγηθεί στα δικαστήρια συνολικά οκτώ κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν στον ανακριτή, εκ των οποίων τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Επιπλέον, στον έναν κατηγορουμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης 2.000 ευρώ.

Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων που οδηγήθηκε στα δικαστήρια, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Για την υπόθεση με τις φορολογικές απάτες, έχουν προφυλακιστεί συνολικά, εννέα από τους 17 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας των δυτικών προαστίων, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του αρχηγού.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube