Κύκλωμα απάτης ΦΠΑ: Προφυλακίστηκαν ακόμη 4 κατηγορούμενοι

Προφυλακίστηκαν αργά χθες βράδυ μετά τις πολύωρες απολογίες τους ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες και την επιστροφή ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.

Το πρωί της Κυριακής είχαν οδηγηθεί στα δικαστήρια συνολικά οκτώ κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν στον ανακριτή, εκ των οποίων τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Επιπλέον, στον έναν κατηγορουμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης 2.000 ευρώ.

Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων που οδηγήθηκε στα δικαστήρια, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Για την υπόθεση με τις φορολογικές απάτες, έχουν προφυλακιστεί συνολικά, εννέα από τους 17 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας των δυτικών προαστίων, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του αρχηγού.