Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου 2025

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Οι 4 παραδοχές του προϋπολογισμού για το 2026”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Πόσα θα μπουν στην τσέπη το 2026”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΕΘΝΙΚΟ ΡΗΓΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Νέος τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων σε συντάξεις”

ΕΣΤΙΑ: “Η Ελλάς χρωστάει στην Κύπρο και όχι η Κύπρος στην Ελλάδα”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΟΝ ΚΡΟΤΑΦΟ”

ΤA NEA: “7 αλήθειες-μύθοι για το 13ωρο”

ΚONTRA: “ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ”