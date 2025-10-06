Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου 2025.
Δείτε τα αναλυτικά εδώ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Οι 4 παραδοχές του προϋπολογισμού για το 2026”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Πόσα θα μπουν στην τσέπη το 2026”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΕΘΝΙΚΟ ΡΗΓΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Νέος τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων σε συντάξεις”
ΕΣΤΙΑ: “Η Ελλάς χρωστάει στην Κύπρο και όχι η Κύπρος στην Ελλάδα”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΟΝ ΚΡΟΤΑΦΟ”
ΤA NEA: “7 αλήθειες-μύθοι για το 13ωρο”
ΚONTRA: “ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ”