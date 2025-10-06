Φοινικούντα: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη – Πώς έγινε το διπλό φονικό στο κάμπινγκ

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη της διπλής δολοφονίας στη Μεσσηνία, σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Οι Αρχές κλήθηκαν σε κάμπινγκ της Φοινικούντας λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ της Κυριακής όταν εντοπίστηκαν δύο νεκροί άνδρες. Θύματα του διπλού φονικού είναι ο 70χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ένας εργαζόμενος ηλικίας 60 ετών.

Ο δράστης του άγριου εγκλήματος φέρεται να είναι άτομο νεαρής ηλικίας, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Πώς έγινε η διπλή δολοφονία

Το έγκλημα σημειώθηκε όταν άγνωστος δράστης, ο οποίος είχε καλυμένο το πρόσωπο, εισέβαλε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και πυροβόλησε εξ’ επαφής τον 70χρονο ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να εκπνεύσει επί τόπου. Σε μικρή απόσταση βρέθηκε το άλλο θύμα. Πρόκειται για 60χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής που εργαζόταν για χρόνια για λογαριασμό του 70χρονου ως επιστάτης στο κάμπινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα, ο 60χρονος στάθηκε μάρτυρας της δολοφονίας του φίλου του και επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να δεχτεί δύο σφαίρες από το πυροβόλο όπλο του δράστη.

Ο δράστης διέφυγε με μηχανή, όπως αναφέρουν μάρτυρες, ενώ κάτοικοι που άκουσαν τους πυροβολισμούς ειδοποίησαν την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τους δύο άνδρες αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν, ενώ εκτιμάται πως το όπλο του δράστη ήταν κυνηγετικό όπλο- πιθανόν από κοντόκανο δίκανο γιατί δεν βρέθηκαν κάλυκες στο σημείο. Πάντως δεν αποκλείται να χρησιμοποιήθηκε καραμπίνα και ο δράστης να μάζεψε τους κάλυκες προτού εγκαταλείψει το σημείο.

Το κάθε θύμα πάντως φέρεται να δέχτηκε τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς.

Αναζήτηση του δράστη

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας αναζητούν τον δράστη εξετάζοντας μαρτυρίες κατοίκων και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Σημειώνεται ότι το κάμπινγκ είναι σε λειτουργία και φιλοξενεί αυτόν τον καιρό αρκετό κόσμο, επομένως οι αρχές θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις σχετικές μαρτυρίες.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση εξετάζουν αν η διπλή εκτέλεση συνδέεται με το παλαιότερο περιστατικό και αν ο δράστης ανήκει στο περιβάλλον των θυμάτων.

Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα, πιθανόν με προσωπικά ή οικονομικά κίνητρα.

Παλαιότερα επεισόδια

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι ο δράστης και τα θύματα πιθανόν γνωρίζονταν μεταξύ τους, ενώ φαίνεται ότι πριν λίγο καιρό, το καλοκαίρι, είχε συμβεί σοβαρό επεισόδιο με τον 70χρονο να δέχεται βολή αεροβόλου στο πρόσωπο, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια και χωρίς να κατονομάσει την δράστη.

Ο 70χρονος λέγεται ότι είχε πάει στην Αστυνομία και είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε πυροβολισμό αλλά στις ερωτήσεις των αστυνομικών απαντούσε ότι δεν έχει διαφορές με κανέναν. Όπως είχε πει στις Αρχές, στις αρχές Σεπτεμβρίου δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άτομο, πιθανόν με αεροβόλο πιστόλι, το οποίο του του προκάλεσε τραυματισμό στο κεφάλι.

Υπάρχει επίσης άλλο ένα περιστατικό διαπληκτισμού και απειλή από άλλο άτομο σε βάρος του ιδιοκτήτη.

Τα δύο ενδεχόμενα

Σύμφωνα με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Γιώργο Καλλιακμάνη, ο οποίος μίλησε το πρωί της Δευτέρας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, η Αστυνομία προσπαθεί να φτάσει στον δράστη αξιοποιώντας τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή της. Ο κ. Καλλιακμάνης ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν τον δράστη να είναι ανήλικος και να μιλάει σπαστά ελληνικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο σημαντική παράμετρος στην αναζήτηση του δράστη είναι η σχέση του με τα δύο θύματα. Κατά τον ίδιο υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Όπως φαίνεται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας βασικός στόχος ήταν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ. Ωστόσο, ο δολοφόνος κυνήγησε επίσης τον επιστάτη. Επομένως,

είτε ο δράστης είχε προηγούμενα μόνο με τον ιδιοκτήτη και δολοφόνησε τον επιστάτη επειδή ήταν μάρτυρας του εγκλήματος

είτε συνδέονται κάπως και οι τρεις αυτοί άνθρωποι.

Ο κ. Καλλιακμάνης αναφέρθηκε επίσης στα προηγούμενα επεισόδια που έχουν καταγραφεί με επίκεντρο τον ιδιοκτήρη του κάμπινγκ και τόνισε πως θεωρεί δεδομένο ότι τα θύματα γνωρίζονταν με τον δράση. «Δεν το συζητάω», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Υπήρχε κάποια σχέση. Φαίνεται ότι δεν είχε να κάνει με ληστεία, αν και δεν αποκλείεται να είχε οικονομικά κίνητρα», πρόσθεσε.