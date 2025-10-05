Logo Image

Διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα – Νεκροί ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης

Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως οι δύο άνδρες δολοφονήθηκαν με όπλο

Διπλό φονικό, απόψε, λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ, σε κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας στη Μεσσηνία, έχει προκαλέσει συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τις οποίες επικαλείται η ΕΡΤ,  ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και κάτοικος της περιοχής, ηλικίας περίπου 70 ετών, βρέθηκε νεκρός στη ρεσεψιόν της επιχείρησης. Λίγα μέτρα πιο πέρα εντοπίστηκε νεκρός και ο  επιστάτης του κάμπινγκ, φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος φαίνεται πως προσπάθησε να διαφύγει.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως οι δύο άνδρες δολοφονήθηκαν με πυροβολισμό, κατά πάσα πιθανότητα, με καραμπίνα. Στο σημείο μεταβαίνουν αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας, οι οποίοι αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

