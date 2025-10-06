Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 6 Οκτωβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Αποστόλου Θωμά, ενός εκ των Δώδεκα Μαθητών του Κυρίου.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Ερωτηίων ο Μάρτυρας

Ο Όσιος Κενδέας ο Θαυματουργός, ο εν Κύπρω

Ο Άγιος Μακάριος ο εκ Κιέβου, Πατριάρχης Μόσχας

Ο «άπιστος» Θωμάς

Ο Απόστολος Θωμάς υπήρξε ένας από τους πιο ειλικρινείς μαθητές του Χριστού. Είναι γνωστός για την «αμφιβολία» του σχετικά με την Ανάσταση, που όμως μετατράπηκε σε βεβαιότητα και ομολογία πίστεως όταν είδε και άγγιξε τα σημάδια του Αναστημένου Κυρίου, λέγοντας: «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Μετά την Πεντηκοστή, κήρυξε το Ευαγγέλιο σε μακρινούς τόπους, φτάνοντας μέχρι την Ινδία, όπου και μαρτύρησε.

Η φράση «ο άπιστος Θωμάς» συνοδεύει συχνά το όνομά του, όμως στην πραγματικότητα εξέφρασε όχι απιστία, αλλά βαθιά επιθυμία για βεβαιότητα και αλήθεια. Όταν οι άλλοι μαθητές του ανήγγειλαν ότι είδαν τον Αναστημένο Κύριο, εκείνος είπε: «Εὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων… οὐ μὴ πιστεύσω».

Ο Χριστός, μέσα στην άπειρη ευσπλαχνία Του, του φανερώθηκε οκτώ ημέρες αργότερα, καλώντας τον να αγγίξει τα σημάδια της Σταύρωσης. Τότε ο Θωμάς αναφώνησε με δέος: «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου».

Μετά την Πεντηκοστή, ο Θωμάς αφιέρωσε τη ζωή του στη διάδοση του Ευαγγελίου, ταξιδεύοντας μακριά από την Ιουδαία. Η παράδοση λέει πως έφτασε στην Ινδία, όπου ίδρυσε χριστιανικές κοινότητες και μαρτύρησε για την πίστη του, καρφωμένος με λόγχη. Ο Απόστολος Θωμάς συμβολίζει την ειλικρινή αναζήτηση του ανθρώπου για τον Θεό και την πίστη που γεννιέται μέσα από την εμπειρία και τη συνάντηση με τον Χριστό.

Ποιοι άλλοι τιμώνται

Ο Όσιος Κενδέας έζησε στην Κύπρο και διακρίθηκε για τα θαύματα και τη θεραπευτική του χάρη.

Ο Άγιος Ερωτηίων μαρτύρησε για την πίστη του, ενώ ο Άγιος Μακάριος, Πατριάρχης Μόσχας, αναδείχθηκε πνευματικός ηγέτης γεμάτος ταπείνωση και σοφία.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι: