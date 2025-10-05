Logo Image

Ληστές έπεισαν ηλικιωμένο ότι θα του φύλαγαν κοσμήματα μισού εκατ. ευρώ και όλα τα μετρητά του

Κοινωνία

Ληστές έπεισαν ηλικιωμένο ότι θα του φύλαγαν κοσμήματα μισού εκατ. ευρώ και όλα τα μετρητά του

ΕΛ.ΑΣ.

Αφού πρώτα τον εκφόβισαν

Θύμα απάτης έπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου ένας ηλικιωμένος στην περιοχή του Χαλανδρίου.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι δράστες τηλεφώνησαν στον ηλικιωμένο και αρχικά τον απείλησαν ότι θα του κάνουν κακό αν δεν τους έδινε όσο χρήματα και κοσμήματα έχει.

Αμέσως μετά ξανακάλεσαν τον ηλικιωμένο, υποστηρίζοντας ότι είναι αστυνομικοί και αφού τον καθησύχασαν τον έπεισαν να βάλει σε μια σακούλα όλα τα κοσμήματα και τα χρήματά του και να τα αφήσει σε ένα σημείο προκειμένου να τα φυλάξουν εκείνοι.

Σύμφωνα με τον ηλικιωμένο έβαλε σε μια σακούλα κοσμήματα αξίας 500 χιλιάδων ευρώ και περίπου 10 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και τα άφησε στο προκαθορισμένο σημείο. Οι δράστες στη συνέχεια πήραν την σακούλα με την «λεία» και διέφυγαν.

