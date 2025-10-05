Χανιά: Χωρίς τις αισθήσεις του, ο ηλικιωμένος που «εγκλωβίστηκε» στο μονοπάτι Γυαλισκάρι

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση προσέγγισης και διάσωσης, από την Πυροσβεστική, τουρίστα περιπατητή στο μονοπάτι Γυαλισκάρι, που βρίσκεται στην παραλία της Παλαιόχωρας και οδηγεί στη Σούγια του Δήμου Καντάνου και Σελίνου, στα Χανιά.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν για έναν ηλικιωμένο, άνω των 70 ετών, ο οποίος για λόγους υγείας δεν μπορεί να περπατήσει και να βγει από το μονοπάτι.

Ο ηλικιωμένος περιπατητής μεταφέρθηκε από τους διασώστες στην παραλία Γυαλισκάρι της Παλαιόχωρας και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του