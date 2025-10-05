Logo Image

Μαρία-Σοφία Αραπίδου: «Τα ποντιακά βρίσκονται στο αίμα μου» – Μια λυράρισσα από την Κοζάνη, αποφασισμένη να αφήσει το στίγμα της

Κοινωνία

Αν και μόλις 21 ετών, η Μαρία-Σοφία Αραπίδου ήρθε για να μείνει στην ποντιακή μουσική σκηνή (φωτ.: facebook / Maria Sofia Arapidou)

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, το ταξίδι της στον κόσμο της ποντιακής μουσικής κρατάει χρόνια. Η Μαρία-Σοφία Αραπίδου μίλησε στο pontosnews.gr και τον Ρωμανό Κοντογιαννίδη

Με έντονο το αίσθημα του φόβου, πολλά διλήμματα να κυριαρχούν στην ψυχή της και κρατώντας στο χέρι την κεμεντζέ της, στάθηκε έξω από το έμβλημα της Ορθοδοξίας και του ελληνισμού, την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Η νεαρή λυράρισσα Μαρία-Σοφία Αραπίδου κοίταξε γύρω της τους περαστικούς, αλλά και τον μεγάλο αριθμό τουριστών από ολόκληρο τον κόσμο, και ένιωσε ότι δεν θα τολμήσει να προχωρήσει στην υλοποίηση της ιδέας που της έβαλε στο μυαλό ο θείος της Ιάκωβος Χαρτοματσίδης, πριν κάνει το ταξίδι στην Τουρκία.

Μια ιδέα που την ήθελε να παίξει με τη λύρα της έναν ποντιακό σκοπό έξω από την Αγια-Σοφιά, ανήμερα της επετείου της αποφράδας 29ης Μαΐου. Ο σύντροφός της, που ήταν μαζί της, αναγνωρίζοντας το φόβο και το δισταγμό της, της είπε «παίξε και ό,τι γίνει».

Τα λόγια αυτά της έδωσαν θάρρος, και με την κεμεντζέ της άρχισε να παίζει το εμβληματικό παραδοσιακό «Η Ρωμανία πάρθεν». Μάλιστα, τράβηξε και βίντεο, για να μείνουν αυτές οι στιγμές στην αιωνιότητα.

