Πάνος Ρούτσι: Η στιγμή που στέκεται όρθιος μπροστά στην προεδρική φρουρά

Αν και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Πάνος Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει για 21η ημέρα την απεργία πείνας, με στόχο να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του στα Τέμπη, στάθηκε όρθιος μπροστά στην προεδρική φρουρά προς ένδειξη σεβασμού.

Την ώρα εκείνη, στην πλατεία Συντάγματος, υπήρχε αρκετός κόσμος συγκεντρωμένος, για να παρακολουθήσει την επίσημη τελετή αλλαγής της προεδρικής φρουράς.

Ο Πάνος Ρούτσι, θέλει να φτάσει ως το τέλος ζητώντας δικαίωση και στέλνει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι δεν θα κάνει πίσω αν δεν πραγματοποιηθεί το αίτημά του.

Η κατάσταση της υγείας του Ρούτσι παρακολουθείται στενά, καθώς οι συνέπειες της απεργίας πείνας γίνονται ολοένα και πιο σοβαρές.

Στο μεταξύ, το απόγευμα έχει προγραμματιστεί άλλη μια συγκέντρωση αλληλεγγύης.