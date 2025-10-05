Το ΕΚΠΑ τιμά τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ με τον τίτλο του επίτιμου Διδάκτορα

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τιμά τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) Στρατηγό Δημήτριο Χούπη με τον τίτλο Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Η τελετή αναγόρευσης του ΑΓΕΕΘΑ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 19:00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην εκδήλωση θα παραστούν προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο, Ανώτατοι Αξιωματικοί, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και προσκεκλημένοι, οι οποίοι θα τιμήσουν την προσφορά του ΑΓΕΕΘΑ Στρατηγού Χούπη στην ασφάλεια της χώρας.

Πρόγραμμα

Στο πλαίσιο της τελετής θα απευθύνει προσφώνηση ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος.

Έπειτα θα ακολουθήσει παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμώμενου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, καθηγητή Δημήτριο Θωμάκο.

Για την αναγόρευση: