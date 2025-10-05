Κλειστό για τους επισκέπτες το φαράγγι της Σαμαριάς τη Δευτέρα λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας

Το φαράγγι της Σαμαριάς θα μείνει κλειστό για τους επισκέπτες την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 και από τις δύο εισόδους του.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ για αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 24 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 24 mm. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι πολύ ανώτερες των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργιά του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοίνωσε ότι, το φαράγγι και από τις δύο εισόδους του θα κλείσει για τουρίστες και επισκέπτες.