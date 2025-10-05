Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Ποιες περιοχές χρειάζονται προσοχή

Νέο κύμα κακοκαιρίας καταφτάνει από τη νύχτα και θα επηρεάσει τη χώρα από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη με βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας.

Αιτία θα είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα προσεγγίσει τον ελληνικό χώρο από βορειοδυτικά, με το ψυχρό του μέτωπο να διασχίζει τη χώρα έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10

Η ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι τη Δευτέρα 06/10 και την Τρίτη 07/10 στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ

Η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη 07/10 σε σχέση με τα επίπεδα της Δευτέρας 06/10

Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και ο υετός που αναμένεται το πρωί, το μεσημέρι και τις πρώτες βραδινές ώρες της Δευτέρας 06/10.

Χάρτης 1. Η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και ο υετός που αναμένεται το πρωί της Δευτέρας 06/10

Χάρτης 2. Η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και ο υετός που αναμένεται το μεσημέρι της Δευτέρας 06/10

Χάρτης 3. Η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και ο υετός που αναμένεται τις πρώτες βραδινές ώρες της Δευτέρας 06/10

Θοδωρής Κολυδάς: Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες

Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του, από το απόγευμα προς το βράδυ ο καιρός απο τα βορειοδυτικά θα παρουσιάσει επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες που τη Δευτέρα θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα. «Το χαμηλό που οι Ιταλοί το ονόμασαν Barbara δεν θα μας επηρεάσει με τον ίδιο τρόπο όπως την Ιταλία, καθώς τα προβλεπόμενα ύψη βροχής δεν θα είναι πολύ υψηλά» σημειώνει ο κ. Κολυδάς.

ΚΑΙΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

✅ Μια υπέροχη φθινοπωρινή ημέρα ξεκίνησε σήμερα και θα διατηρηθεί έτσι στις περισσότερες περιοχές. Από το απόγευμα προς το βράδυ ο καιρός απο τα ΒΔ θα παρουσιάσει επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες που τη Δευτέρα θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα. Το… pic.twitter.com/bRHIXpXON4 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 5, 2025

Γιώργος Τσατραφύλλιας: Η “Barbara” φτάνει και στη χώρα μας

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει πως «το χαμηλό με την κωδική ονομασία “BARBARA” φτάνει και στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβας…». Έτσι, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή επιδείνωση από σήμερα και για 48 ώρες με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

«Πρόκειται για μία κλασσική για την εποχή μεταβολή του καιρού η οποία θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά και είναι περισσότερο ευεργετική παρά επικίνδυνη» διευκρινίζει.

Ποιες περιοχές θα δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια, οι περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή είναι:

Τη Δευτέρα: η δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου. Λίγες βροχές το πρωί και την Αττική.

Την Τρίτη: Θράκη, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου, βόρειες Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Λίγες βροχές το μεσημέρι και στην Αττική.

«Η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι την Τετάρτη μέχρι 8 βαθμούς. Το μεσημέρι θα βρεθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Το κρύο θα είναι αισθητό νωρίς το πρωί και το βράδυ ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα όπου θα έχουμε μονοψήφιες τιμές. Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι βοριάδες στο Ιόνιο και οι δυτικοί άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ» προσθέτει στην ανάρτησή του.

Συμπληρώνει τέλος πως από την Τετάρτη και για αρκετές ημέρες «δεν φαίνεται να μας επηρεάζει άλλο σύστημα με τη θερμοκρασία κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα».

