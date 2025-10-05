Συνελήφθη 25χρονος Τούρκος για ναρκωτικά και βία κατά αστυνομικών και δικαστικών

Ένας 25χρονος Τούρκος συνελήφθη χθες στην Αθήνα για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα ναρκωτικά, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Όπως έγινε γνωστό, η σύλληψη του 25χρονου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας μετά τη σύλληψη 27χρονου Τούρκου στην Ξάνθη για κατοχή πλήθους πυροβόλων όπλων.

Στο πλαίσιο αυτό, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη εντός οικίας, ενώ από τις έρευνες που ακολούθησαν σε αυτή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

γυάλινο βάζο που περιείχε φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού καθαρού βάρους 7 γραμμαρίων,

αυτοσχέδιο τσιγάρο, συνολικού βάρους 1,1 γραμμαρίου,

2 συσκευασίες που περιείχαν φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού καθαρού βάρους -41- γραμμαρίων και

το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να συλλάβουν τον 25χρονο, αυτός αντιστάθηκε. Οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.