Παρέσσα Ορφανίδου, ετών 110: Μία Πόντια γιαγιά σύμβολο αντοχής, μάρτυρας τον δεινών του ελληνισμού τον 20ό αιώνα

Ένα κορίτσι γεμάτο ζωή! Αυτή είναι η Παρέσσα Ορφανίδου από το Μετέμ της Τραπεζούντας. Κλείνοντας πρόσφατα τα 110 χρόνια ζωής, δεν είναι απλώς μία από τις γηραιότερες Ελληνίδες (αν όχι η γηραιότερη μετά το θάνατο της 108χρονης Μαγδαληνής Παυλίδου το 2024) – είναι μάρτυρας ενός αιώνα που σημάδεψε τη χώρα.

Έζησε τη Γενοκτονία των Ποντίων, τη Μικρασιατική Καταστροφή, το Μεσοπόλεμο, τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την Κατοχή, τον Εμφύλιο, τη μετανάστευση, τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση, τη δικτατορία και τη Μεταπολίτευση.

Βάζοντας ρίζες στην αγροτική Μακεδονία και φτάνοντας μέχρι τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, είναι ζωντανή μάρτυρας της μεταμόρφωσης της χώρας. «Η ζωή με δίδαξε υπομονή και αξιοπρέπεια», λέει σήμερα, «ότι οι δυσκολίες δεν σβήνουν τον προσανατολισμό μας».

Διαβάστε περισσότερα…