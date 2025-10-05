Κύκλωμα απάτης ΦΠΑ: Προφυλακίστηκαν 5 από τους 9 κατηγορούμενους – Τι ισχυρίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός

Στη φυλακή οδηγήθηκαν πέντε από τους εννέα κατηγορουμένους που απολογήθηκαν στον ανακριτή για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε φορολογικές απάτες.

Είναι η πρώτη ομάδα των κατηγορουμένων που οδηγήθηκαν χθες στα δικαστήρια, καθώς για την υπόθεση έχουν συλληφθει 17 άτομα.

Μετά τις μαραθώνιες απολογίες που διήρκεσαν μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής ανακριτής και είσαι εισαγγελέας έστειλαν στη φυλακή τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος, πρόεδρο ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας στα δυτικά προάστια, τον αδελφό του (δημοτικός υπάλληλος), έναν φίλο τους ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε εικονική κατασκευαστική εταιρεία, καθώς και δύο ακόμα κατηγορούμενους οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με τις εικονικές εταιρείες.

Όλοι τους αρνήθηκαν ότι εμπλέκονται στο κύκλωμα που φέρεται να διέπραττε φορολογικές απάτες, με στόχο την επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών από ΦΠΑ και παρακρατηθέντες φόρους εισοδήματος.

Συμφωνα με το κατηγορητήριο, από το 2023 έως το 2025 ο αριθμός των «εικονικών» εταιρειών, που διαχειριζόταν η οργάνωση, ξεπερνά τις 370, με περιουσιακό όφελος 4,9 εκατομμύρια ευρω.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ ένας κατηγορούμενος ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με «βραχιολάκι» χρειάστηκε να μεταβεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο διότι έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου, του κτιρίου 10 όπου διεξάγονταν οι απολογίες.

Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για κακουργηματικες πράξεις, όπως εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, που τους είχε αποδοθεί, οι κατηγορούμενοι θα κληθούν σε συμπληρωματική απολογία, σε δεύτερο στάδιο, όταν συμπληρωθεί η δικογραφία με σχετικά στοιχεία.

Τι ισχυρίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός

Κατά την απολογία του ο 52χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος δήλωσε ιδιοκτήτης επιχείρησης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, αρνήθηκε ότι χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και είχε αχυρανθρωπους και υποστήριξε ότι από την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας που διενεργήθηκε δεν βρέθηκαν χρήματα και ύποπτοι τραπεζικοι λογαριασμοί.

Για τις τηλεφωνικές συνομιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας ακούγεται να μεσολαβεί και να ενδιαφέρεται για εταιρείες, αιτούμενος πάντα τα νόμιμα. «Είναι απολύτως αβάσιμος και έωλος ο ισχυρισμός ότι δήθεν εγώ ελέγχω μια πλειάδα εταιρειών ως ιδιοκτήτης και αφανής εταίρος αυτών, με υποτιθέμενους «αχυρανθρώπους», ως νομίμους εκπροσώπους» ανέφερε κατά πληροφορίες ο κατηγορούμενος στο υπόμνημα του, προσθέτοντας πως με τους περισσότερους συγκατηγορούμενούς του συνδέεται με φιλικές σχέσεις και είχαν νομικές συνεργασίες και δοσοληψίες. Ούτε εγώ, ούτε άλλος συγκατηγορούμενός μου, έχει βεβαιωμένες οφειλές, ενώ η ΑΑΔΕ δια των φορολογικών αρχών της, δεν επιβεβαιώνει με οριστικές καταλογιστικές πράξεις τα όσα αναπόδεικτα μας αποδίδονται. Έρχομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης σιδεροδέσμιος και κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή χωρίς να μου έχει καταλογιστεί έστω και ένα ευρώ» υποστήριξε ο κατηγορούμενος.

Τι υποστήριξε ο λογιστής

Με περιοριστικούς όρους και καταβολή χρηματικής εγγύησης αφέθηκε ελεύθερος ένας 36χρονος λογιστής, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει κανέναν συγκατηγορούμενό του, πλην του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο 52χρονος τους είχε ζητήσει να συνεργαστούν καθώς είχε πολλές εταιρείες και έψαχνε λογιστή .

Ο 36χρονος λογιστής ισχυρίστηκε ότι οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν από εκείνον ήταν αποθηκευμένες από τον διαχειριστή της εκάστοτε εταιρείας ή από άλλο πρόσωπο που δεν γνωρίζει και αυτός απλά τις υπέβαλε χωρίς τροποποιησεις. «Ο δικός μου εντολέας δεν είχε καμία γνώση ότι επρόκειτο για παράνομα χρήματα, για απάτη κατά του δημοσίου, διότι δεν είχε και τους κωδικούς Taxisnet, δεν ήταν πελάτες του οι εταιρείες, ουσιαστικά προσφέρθηκε να βοηθήσει για την υποβολή των δηλώσεων» τόνισε ο συνήγορος του, Δημήτρης Ζορμπάς.

Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι θα απολογηθούν σήμερα.

naftemporiki.gr