Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο φέτος – Τι τροφοδοτεί το ράλι

Ένα εντυπωσιακό σερί έντεκα συνεχόμενων μηνών ανόδου, το μεγαλύτερο στα σύγχρονα χρηματιστηριακά χρονικά της Ελλάδας έχει να επιδείξει το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 38,41%, ενώ συνολικά στους έντεκα μήνες ανόδου τα κέρδη του αγγίζουν το 47,12%.

Ο τραπεζικός δείκτης έχει εκτιναχθεί κατά 99,01%, οδηγώντας τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς στα 137 δισ. ευρώ, δηλαδή 30,3 δισ. ευρώ υψηλότερα από τον Οκτώβριο του 2024.

Στην τριάδα των κορυφαίων χρηματιστηρίων του κόσμου

Παρά τη μικρή επιβράδυνση του Σεπτεμβρίου (+0,62%), η ελληνική αγορά παραμένει τρίτη παγκοσμίως σε αποδόσεις, πίσω μόνο από τη Σεούλ (+42,72%) και το Βιετνάμ (+38,55%).

Η επίδοση αυτή έρχεται να επισφραγίσει μια περίοδο έντονης εμπιστοσύνης των επενδυτών στην ελληνική οικονομία και τις εισηγμένες επιχειρήσεις.

Γιατί συνεχίζεται το ράλι

Η ανοδική πορεία της αγοράς στηρίζεται σε πολλαπλούς καταλύτες:

Ελκυστικές αποτιμήσεις: Παρά την άνοδο, η σχέση κεφαλαιοποίησης/ΑΕΠ διαμορφώνεται στο 50%-55%, διατηρώντας την αγορά σε ελκυστικά επίπεδα. Η HSBC σημειώνει ότι η Ελλάδα παραμένει φθηνή, με δείκτη P/E στις 9 φορές και discount 35% έναντι των ευρωπαϊκών αγορών, αν και υποβάθμισε τη σύσταση σε «ουδέτερη», θεωρώντας ότι οι θετικοί καταλύτες έχουν ήδη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις.

Ισχυρό αναπτυξιακό αφήγημα: Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να κινείται σε τροχιά ταχύτερης ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ε.Ε., με σταθερά δημοσιονομικά θεμέλια.

Δημοσιονομική σταθερότητα και μείωση χρέους: Ο οίκος Wood & Co προβλέπει ραγδαία αποκλιμάκωση του χρέους από 154,1% του ΑΕΠ το 2024 σε 101,3% το 2030, ενισχύοντας την επενδυτική εμπιστοσύνη.

Δημοσιονομική σταθερότητα και μείωση χρέους: Ο οίκος Wood & Co προβλέπει ραγδαία αποκλιμάκωση του χρέους από 154,1% του ΑΕΠ το 2024 σε 101,3% το 2030, ενισχύοντας την επενδυτική εμπιστοσύνη. Επενδυτική βαθμίδα και ομόλογα: Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έχει μεταμορφώσει την εικόνα της χώρας στις αγορές ομολόγων, που αποδεικνύονται εξαιρετικά ανθεκτικές ακόμη και σε διεθνείς αναταράξεις.

Ισχυρή κερδοφορία και ιστορικά μερίσματα: Τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων στο α’ εξάμηνο υποχώρησαν οριακά (-0,7%), παραμένοντας όμως κοντά στα ιστορικά υψηλά. Τα μερίσματα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5,4 δισ. ευρώ, το ρεκόρ του 2007.

Προοπτική αναβάθμισης: Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη πιθανότητα αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας εντός της επόμενης διετίας, ενώ εξετάζεται και η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές.

Η εξαγορά της ΕΧΑΕ από το Euronext: Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για τη διασύνδεση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με ένα δίκτυο 1.800 εισηγμένων και συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των 6 τρισ. ευρώ, δημιουργώντας νέα δυναμική.



Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ξεχώρισαν οι:

Alpha Bank (+161,9%), Πειραιώς (+109,8%), Optima Bank (+97,9%), Τράπεζα Κύπρου (+90,5%), Aktor (+75,7%), Eurobank (+73,7%) και Εθνική (+72,2%).

Σημαντικά κέρδη επίσης για ΟΛΠ (+59,7%), Elvalhalcor (+67,2%), Viohalco (+44,6%), Aegean (+34,3%), Motor Oil (+30,6%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+29,1%), ΟΠΑΠ (+26,7%), Coca-Cola HBC (+25,6%) και ΕΛΠΕ (+22,2%).

Αντίθετα, υποχώρησαν οι Ελλάκτωρ (-37,2%), Λεβεντέρης (-15,4%), Τιτάν (-13,4%) και Centric (-10,4%).

Η εικόνα του 9μήνου

Στο εννεάμηνο, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 38,41%, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κατά 43,85%, ο μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά 23,15%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άλμα 77,48%.

Τις υψηλότερες αποδόσεις πέτυχαν οι Ίλυδα (+168,5%), Frigoglass (+134,9%), Credia (+133,3%) και Alpha Bank (+123,5%).

Μια αγορά με ορίζοντα

Η εντυπωσιακή πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτυπώνει τη μεταστροφή του κλίματος για την ελληνική οικονομία και τη νέα εποχή ωριμότητας των εισηγμένων εταιρειών.

Με την επενδυτική βαθμίδα, τα ρεκόρ μερισμάτων και τη διασύνδεση με το Euronext, η ελληνική αγορά κεφαλαίου μπαίνει στο ραντάρ των μεγάλων διεθνών χαρτοφυλακίων – και δείχνει ότι έχει ακόμη δρόμο μπροστά της.

