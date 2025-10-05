Καταιγίδα συνταξιοδοτήσεων: Νέο ρεκόρ αιτήσεων και πιέσεις στο σύστημα

Ραγδαία αύξηση, φτάνοντας στις 19.541 σε μηνιαία βάση, για πρώτη φορά φέτος, κατέγραψαν οι νέες αιτήσεις απονομής σύνταξης που υποβλήθηκαν προς τον e-ΕΦΚΑ τον Ιούλιο, επεκτείνοντας την ανοδική τάση που παρατηρείται από την αρχή της χρονιάς.

Μπορεί σε επίπεδο επταμήνου τα στοιχεία της έκθεσης «Άτλας» να δείχνουν μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με πέρυσι (116.875 φέτος, 117.650 το 2024), ωστόσο είναι πιθανό για άλλη μια χρονιά στο τέλος Δεκεμβρίου να έχουν προσεγγίσει τις 200.000 οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, γεγονός που ασκεί ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στο ασφαλιστικό σύστημα.

Τα στοιχεία Ιουλίου της έκθεσης «Άτλας» που σας παρουσιάζει η «Ν» δείχνουν ότι οι υπηρεσίες του Φορέα καταφέρνουν έως τώρα να ανταποκριθούν στο πρόβλημα, καθώς τον ίδιο μήνα ολοκλήρωσαν 20.206 αιτήσεις. Αν όμως συνεχιστούν να αυξάνονται μήνα με τον μήνα οι νέες αιτήσεις απονομής, τότε η κατάσταση θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο.

Σε κάθε περίπτωση, οι ληξιπρόθεσμες εκκρεμείς αιτήσεις για απονομή κύριας σύνταξης ήταν 15.154 τον Ιούλιο, δηλαδή διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Αν όμως προστεθούν και οι μη ληξιπρόθεσμες, τότε αυξάνονται στις 36.236, χωρίς να συνυπολογίζονται οι επικουρικές.

Πιο αναλυτικά:

Νέες αιτήσεις

* Στις 19.541 ανήλθαν οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν τον Ιούλιο. Οι μισές εξ αυτών (9.679 ή 50%) αφορούσαν την καταβολή σύνταξης γήρατος. Σταθερά ψηλά (3.754 αιτήσεις ή 19%) παρέμειναν και οι αιτήσεις για καταβολή σύνταξης λόγω θανάτου (μεταβίβαση).

* Συγκριτικά με τις 17.075 αιτήσεις του Ιουνίου, υποβλήθηκαν 2.466 περισσότερες μέσα σε έναν μήνα. Επίσης, στο επτάμηνο του τρέχοντος έτους οι 19.541 του Ιουλίου είναι οι περισσότερες που έχουν υποβληθεί σε όλη την τρέχουσα χρονιά.

* Συνολικά στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου έχουν υποβληθεί 116.875 νέες αιτήσεις για απονομή σύνταξης. Σε σχέση με τις 117.650 που είχαν καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, είναι μόλις κατά 775 λιγότερες.

* Οι 20.206 ολοκληρωμένες αιτήσεις του Ιουλίου ήταν περισσότερες κατά 665 σε σχέση με τις 19.541 νέες.

* Αντίστοιχα, οι 123.561 ολοκληρωμένες αιτήσεις του επταμήνου είναι περισσότερες κατά 6.686 σε σχέση με τις 116.875 νέες που υποβλήθηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα.

* Οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που είναι ληξιπρόθεσμες, δηλαδή έχουν χρόνο αναμονής μεγαλύτερο των 90 ημερών, ανήλθαν σε 15.154 τον Ιούλιο. Ο αριθμός τους είναι ελάχιστα αυξημένος κατά μόλις 34 αιτήσεις σε σχέση με τις 15.120 του Ιουνίου. Επίσης, είναι σημαντικά μειωμένος ο αριθμός των ληξιπρόθεσμων εκκρεμοτήτων κατά 4.413 συγκριτικά με τις 19.567 του περασμένου Ιουλίου του 2024.

* Εντοπίστηκαν επίσης άλλες 21.082 αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και είναι μη ληξιπρόθεσμες, δηλαδή το χρονικό διάστημα αναμονής είναι μικρότερο των τριών μηνών.

* Άρα, συνολικά, ληξιπρόθεσμες και μη, βρίσκονται σε εκκρεμότητα 36.236 αιτήσεις. Ο αριθμός τους είναι ελάχιστα μικρότερες κατά 744 αιτήσεις σε σχέση με τις 36.980 του Ιουνίου. Όμως, είναι μικρότερος κατά μόλις 279 αιτήσεις συγκριτικά με τις 36.515 του περασμένου Ιουλίου.

Ολοκληρωμένες αιτήσεις

* Στις 20.206 ανήλθαν οι ολοκληρωμένες συνταξιοδοτικές αιτήσεις τον Ιούλιο. Σχεδόν οι μισές εξ αυτών (9.014 ή 45%) αφορούσαν συντάξεις γήρατος. Σημαντικό όμως είναι και το πλήθος των ολοκληρωμένων αιτήσεων (4.149 ή 21%) που αναφέρονται σε συντάξεις λόγω θανάτου (μεταβίβαση).

* Σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν είχαν ολοκληρωθεί 17.471 αιτήσεις, καταγράφεται σημαντική αύξηση κατά 2.735 σε έναν μήνα. Αν η σύγκριση γίνει με τον Ιούλιο του 2024, όταν είχαν ολοκληρωθεί 19.008 αιτήσεις, πάλι προκύπτει αύξηση κατά 1.198 σε ένα έτος.

* Από τις 20.206 ολοκληρωμένες αιτήσεις του Ιουλίου, οι 16.261 ήταν εγκριτικές, οι 1.244 απορρίφθηκαν, ενώ άλλες 2.701 τέθηκαν σε εκκρεμότητα, καθώς λείπουν ορισμένα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να εκδοθούν οι ανάλογες συντάξεις.

* Συνολικά, στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου ολοκληρώθηκαν 123.561 αιτήσεις συνταξιοδότησης. Οι 98.894 ήταν εγκριτικές, οι 7.865 απορρίφθηκαν, ενώ υπήρξαν και άλλες 16.802 που τέθηκαν σε εκκρεμότητα.

* Σε σύγκριση με τις 133.932 ολοκληρωμένες αιτήσεις του αντίστοιχου επταμήνου του 2024 διαπιστώνεται ότι φέτος ήταν κατά 10.371 λιγότερες.