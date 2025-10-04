«Aρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω»: Γιατί οι ιατροδικαστές δεν έκαναν τοξικολογικές στα θύματα των Τεμπών- Τι είχαν υποστηρίξει

Την απάντηση πως είχαν εντολή από τις Αρχές να διερευνήσουν την τραγωδία των Τεμπών ως τροχαίο δυστύχημα με αποτέλεσμα να γίνουν έλεγχοι μόνο για ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ και μονάχα σε 6 άτομα (μηχανοδηγούς και τους συνοδούς τους) είχαν δώσει οι ιατροδικαστές, όταν μηνύθηκαν, το 2023, από συγγενείς θυμάτων για το γεγονός ότι δεν είχαν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις στους 57 νεκρούς.

Αν και την αρμοδιότητα είχε η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, «όλες οι ιατροδικαστικές πράξεις έλαβαν χώρα τόσο της προϊσταμένης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, όσο και κυρίως του προϊσταμένου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, που είχε μεταβεί μετά από εντολή του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος καμία μομφή δεν εξέφρασε απέναντι στη διαδικασία, ούτε και προέτρεψε ή συμβούλευσε για άλλη διαδικασία πέραν της διεκπεραιωμένης, δηλαδή σαν τροχαίο δυστύχημα», ανέφεραν πηγές των ιατροδικαστών που εξέτασαν τα θύματα των Τεμπών, σύμφωνα με το MEGA.

«Aρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω»

«Αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω», ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ένας απο τους ιατροδικαστές, κληθείς να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα,υποδεικνύοντας ότι αποφάσιζαν οι ιατροδικαστές που είχαν φτάσει στη Λάρισα από την Αθήνα

Το πρωτόκολλο για την διαχείριση μαζικών καταστροφών

Την ίδια ώρα, υπάρχει μελέτη από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που ορίζει το πρωτόκολλο για τη διαχείριση μαζικών καταστροφών (π.χ. πυρηνικά ατυχήματα, αλλά και τα ατυχήματα σε μέσα μαζικής μεταφορά)

Όπως τονίζεται στην μελέτη, ότι «για να υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση από ιατροδικαστική άποψη και προκειμένου να αποκομιστούν κρίσιμες πληροφορίες, είναι αναγκαίο να γίνει πλήρης εξέταση», σημειώνοντας ότι «αν έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στον τόπο του ατυχήματος ή έχει συμβεί έκρηξη, ο τοξικολογικός έλεγχος των ατόμων, περιλαμβανομένων και των επιβατών, έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν εν ζωή όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά».

«Η ανεύρεση ανθρακυλαιμοσφαιρίνης καταδεικνύει ότι τα άτομα εισέπνευσαν μονοξείδιο του άνθρακα», αναφέρει μάλιστα η μελέτη