Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 5 Οκτωβρίου

Η Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025 (Κυριακή Β’ Λουκά) είναι αφιερωμένη στην επί του Όρους Ομιλία του Χριστού. Πρόκειται για το θεμελιώδες κήρυγμα για την αγάπη, τη συγχώρεση και τη δικαιοσύνη, που αποτελεί τον πυρήνα της χριστιανικής διδασκαλίας.

Η Ομιλία εκφωνήθηκε σε λόφο της Γαλιλαίας, ενώπιον πλήθους μαθητών και ανθρώπων που Τον ακολουθούσαν. Σε αυτήν ο Χριστός παρουσιάζει τις αρχές της Βασιλείας του Θεού, ανατρέποντας τις ανθρώπινες αντιλήψεις για δύναμη, ευτυχία και δικαιοσύνη.

Αναδεικνύει την ταπείνωση, την πραότητα, την ειρήνη και την αγάπη ως θεμέλια της ζωής του πιστού, ενώ καλεί σε συγχώρεση, προσευχή, ελεημοσύνη και καθαρότητα καρδιάς.

Οι Μακαρισμοί, που ανοίγουν την Ομιλία, συνοψίζουν το νέο ήθος της πίστης: μακαρίζονται όχι οι ισχυροί, αλλά οι πράοι, οι ελεήμονες και οι ειρηνοποιοί. Η διδασκαλία αυτή παραμένει έως σήμερα πυξίδα για κάθε χριστιανό, υπενθυμίζοντας ότι η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στην εν Χριστώ ζωή.

Ποιοι άγιοι τιμώνται

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται:

Η Αγία Χαριτίνη η Μάρτυρας

Η Οσία Μεθοδία η εν Κιμώλω, Πολιούχος του νησιού

Ο Άγιος Ερμογένης ο Ιερομάρτυρας, ο Θαυματουργός

Η Σύναξη των εν Τρίκκης Αγίων (κινητή, πρώτη Κυριακή Οκτωβρίου)

Η Σύναξη των εν Κύπρω Αγίων (κινητή, πρώτη Κυριακή Οκτωβρίου)

Η Αγία Χαριτίνη έζησε τον 3ο αιώνα και αναδείχθηκε παράδειγμα χριστιανικής ταπεινότητας και αφοσίωσης. Υπέστη φρικτά βασανιστήρια για την πίστη της, όμως έμεινε ακλόνητη, χαρίζοντας το όνομά της ως σύμβολο «θείας χάριτος».

Η Οσία Μεθοδία, Πολιούχος της Κιμώλου, υπήρξε μοναχή με βαθιά πνευματική ζωή και προσευχή. Έζησε σε ασκηταριό στο νησί και έγινε προστάτιδα των κατοίκων του, τιμώμενη με λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις κάθε Οκτώβριο.

Ο Άγιος Ερμογένης ο Ιερομάρτυρας υπηρέτησε την Εκκλησία ως επίσκοπος, θαυματούργησε εν ζωή και υπήρξε προστάτης των πιστών σε δύσκολες περιστάσεις.

Την ίδια ημέρα εορτάζεται και η Σύναξη των εν Τρίκκης Αγίων και των εν Κύπρω Αγίων, σε ανάμνηση όλων των τοπικών αγίων που ανέδειξε η Εκκλησία.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι: