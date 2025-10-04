Logo Image

Μαρτυρία Ιωάννη Γεωργιάδη: Τσέτες περικυκλώσανε το Ορφανοτροφείο. Μέσα κλαίγαμε όλα τα παιδιά. Περιμέναμε ότι θα μας σφάξουνε

Κοινωνία

Ορφανός από πατέρα, έζησε κάποιο διάστημα στο Ορφανοτροφείο Κερασούντας μέχρι που το κατέλαβαν οι Τσέτες. Ξαναβρέθηκε με την οικογένειά του και κοιμόντουσαν για έναν χρόνο μέσα σε μια εκκλησία μέχρι να φύγουν για την Ελλάδα

Ο Ιωάννης Γεωργιάδης γεννήθηκε στον οικισμό Πουλάχ (Πουλάκ, Μπουλάκ, Bulak), ο οποίος βρισκόταν σε μια πλαγιά κοντά στις πηγές παραπόταμου του Λύκου ποταμού. Εκκλησιαστικά υπαγόταν στη μητρόπολη Κολωνείας και Νικοπόλεως. Είχε μόνο Έλληνες κατοίκους, περίπου 400, που κατάγονταν από το Σιμικλί του Κιουρτούν και το Τσαράκ της Κερασούντας και μιλούσαν ποντιακά.

Στον οικισμό λειτουργούσε εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, με δύο ιερείς και τετρατάξιο σχολείο, όπου φοιτούσαν 40 μαθητές. Η κατασκευή του σχολείου είχε ολοκληρωθεί λίγα χρόνια πριν από την Ανταλλαγή. Οι κάτοικοι της περιοχής ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Συνήθως έκαναν τις προμήθειές τους από τον γειτονικό τουρκικό οικισμό Έζπιτερ.

