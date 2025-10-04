Logo Image

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο

Κοινωνία

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο

ΕΡΤ

Μετά την εισαγγελική εντολή για κατεπείγουσα προκαταρκτική σχετικά με τα αδικηματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και έκθεσης σε κίνδυνο με αποτέλεσμα τον θάνατο

Ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα, η εκταφή της άτυχης 28χρονης εγκύου η οποία κατέληξε το πρωί της Τετάρτης στο Νοσοκομείο της Άρτας, όπου είχε μεταφερθεί με αιμορραγία.

Ο θάνατος της 28χρονης αποδίδεται σε αναφυλακτικό σοκ που υπέστη κατά τη χορήγησης αντιβιοτικού.

Το αίτημα της οικογένειας για εκταφή έγινε αποδεκτό, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία -νεκροτομή, κάτι το οποίο δεν έγινε πριν την ταφή της.

Η εισαγγελία της Αρτας, έχει διατάξει κατεπείγουσα προκαταρκτική για τα αδικηματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και έκθεσης σε κίνδυνο με αποτέλεσμα τον θάνατο, ενώ η οικογένεια έκανε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Παρόντες στην εκταφή της σορού ήταν ο εισαγγελέας της Αρτας, ο ιατροδικαστής Ιωάννης Αϊβατίδης, ο οποίος θα διενεργήσει την νεκροψία νεκροτομή μεθαύριο Δευτέρα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων, η δικηγόρος της οικογένειας και αστυνομικοί.

Όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα θα βρίσκεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία ο τεχνικός σύμβουλος που έχει ορίσει η οικογένεια ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, ενώ αναμένεται και τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά του Νοσοκομείου της Άρτας.

