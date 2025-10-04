ΙΝΚΑ: «Μην παραλάβετε τον Προσωπικό Αριθμό – Εξαλείφει κάθε ανθρώπινη υπόσταση»

Σε μία σκληρή ανακοίνωση, το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) στρέφεται κατά του Προσωπικού Αριθμού, υποστηρίζοντας ότι «Ο Π.Α. εξαλείφει κάθε ανθρώπινη υπόσταση, τα προσωπικά και μοναδικά μας χαρακτηριστικά, πολτοποιεί την οντότητα μας, στερώντας μας το υψηλότερο ιδανικό, την ελευθερία μας, σε όλες τις μορφές της. ως φορέας προστασίας καταναλωτών».

Παράλληλα, το ΙΝΚΑ καλεί τον Ελληνικό λαό να αρνηθεί την παραλαβή του Προσωπικού Αριθμού, ούτε να επιλέξει τα δύο από τα ψηφία στην διαδικτυακή πλατφόρμα του υπουργείου, δεν αποδεχόμαστε τον Π.Α..

Ολόκληρωση η ανακοίνωση του Ινστιτούτου:

Το ΙΝΚΑ ως φορέας προστασίας καταναλωτών, έχει λάβει ξεκάθαρες θέσεις ενάντια σε ότι στερεί την ελευθερία και στις υποχρεωτικότητες, υποστηρίζοντας το σημαντικότερο δικαίωμα στο καταναλωτικό κίνημα που είναι το δικαίωμα της επιλογής.

Η εμφάνιση του προσωπικού αριθμού (Π.Α.) από την κυβέρνηση, είναι μία ακόμα υποχρεωτικότητα, αναβίωσης του αποτυχημένου ΕΚΑΜ (Ενιαίος Κωδικός Αριθμός Μητρώου) που πριν 40 χρόνια καταργήθηκε, λόγω διαμαρτυρίας του Ελληνικού λαού.

Ο Π.Α. είναι ένα κομμάτι μιας συνολικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των ανθρώπων, όπως το μοντέλο της Κίνας. Κατατάσσεται μέσα στο ευρύ φάσμα της ψηφιακής μετάβασης, όπου ο άνθρωπος μετατρέπεται σε συσκευή. Όπως κάθε συσκευή λαμβάνει την μοναδική διεύθυνση MAC (MAC address), από την ημέρα που κατασκευάζεται, έτσι και ο άνθρωπος θα λαμβάνει τον Π.Α., από την ημέρα που γεννιέται, με πλήρη αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και μηχανών, στο διαδίκτυο των πραγμάτων (internet of things).

Το ολοκληρωμένο πακέτο που εφαρμόζουν στη χώρα μας, είναι πρωτοπόρο για την Ευρώπη, με τεράστιες δυνατότητες, με εργαλεία τον Π.Α., την Κάρτα Πολίτη, τις ΑΙ Κάμερες αναγνώρισης προσώπου, τον υπερυπολογιστή Δαίδαλο (στο Λαύριο), την Τεχνητή Νοημοσύνη ΑΙ Factory Faros (για αναλύσεις), τους έξυπνους μετρητές ενέργειας και ύδατος, χωρίς κανένα περιορισμό στην χρήση και στις εφαρμογές.

Το ΙΝΚΑ συντάσσεται με τις δύο γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες αναφέρουν ξεκάθαρα την υπερβολική επικινδυνότητα του Προσωπικού Αριθμού, γιατί είναι το κλειδί όλων των Βάσεων Δεδομένων και όλων των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του Ελληνικού λαού. Δεν αντικαθιστά και δεν καταργεί κανέναν αριθμό, αλλά “κάθεται” πάνω από όλους όσους χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ. Στην περίπτωση που κλαπεί δεν μπορεί να αντικατασταθεί, γιατί είναι μοναδικός για κάθε πρόσωπο και όλα τα δεδομένα του Μητρώου Π.Α., τηρούνται καθ’ όλο το διάστημα που είναι ενεργός και για διάστημα είκοσι (20) ετών, από την απενεργοποίησή του, δηλαδή 20 χρόνια μετά τον θάνατο μας.

Ο Π.Α. εξαλείφει κάθε ανθρώπινη υπόσταση, τα προσωπικά και μοναδικά μας χαρακτηριστικά, πολτοποιεί την οντότητα μας, στερώντας μας το υψηλότερο ιδανικό, την ελευθερία μας, σε όλες τις μορφές της.

Είναι το εργαλείο που θα μας αναγνωρίζει, σε ένα συνεχές, καθημερινό φακέλωμα και που όλα τα δεδομένα μας, μπορούν να επεξεργαστούν και να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη μελλοντικών μας ενεργειών και συμπεριφορών.

Με αυτό τον τρόπο προσδιορίζουν τα ευαίσθητα σημεία μας, τις φοβίες μας, αλλά και τα όνειρα μας, τους στόχους μας, γινόμαστε ευάλωτοι και προβλέψιμοι μα το χειρότερο χειραγωγήσιμοι.

Το ΙΝΚΑ καλεί τον Ελληνικό λαό να αρνηθεί την παραλαβή του Προσωπικού Αριθμού, ούτε να επιλέξει τα δύο από τα ψηφία στην διαδικτυακή πλατφόρμα του υπουργείου, δεν αποδεχόμαστε τον Π.Α..

Ενημερώστε όσους μπορείτε, η γνώση είναι δύναμη.

Κάθε νόμιμη διαμαρτυρία, με κάθε πρόσφορο μέσο, μας βρίσκει σύμφωνους, έχοντας ως βασικό σύνθημα: