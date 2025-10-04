Logo Image

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος μετά από επεισοδιακή καταδίωξη – Δάγκωσε αστυνομικό στο πόδι

Οδηγούσε αυτοκίνητο που δεν έφερε πινακίδες, αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς

Επεισοδιακή σύλληψη 44χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο προσώπου τού οικογενειακού του περιβάλλοντος, το οποίο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.

Όπως έγινε γνωστό, ο 44χρονος αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Ωστόσο τελικά ακινητοποιήθηκε και όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πήγαν να του περάσουν χειροπέδες, ο άντρας φέρεται να προέβαλε αντίσταση, δαγκώνοντας έναν εξ αυτών στο πόδι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

