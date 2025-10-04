Logo Image

Ξάνθη: Συνελήφθη 27χρονος Τούρκος που κατείχε 25 πυροβόλα όπλα – Βίντεο με τον «βαρύ» οπλισμό

Κοινωνία

Ξάνθη: Συνελήφθη 27χρονος Τούρκος που κατείχε 25 πυροβόλα όπλα – Βίντεο με τον «βαρύ» οπλισμό

Πηγή φωτ. ΕΛΑΣ

Ο 27χρονος εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ξάνθη, ενώ τα πιστόλια με τους γεμιστήρες κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών

Στη σύλληψη ενός 27χρονου Τούρκου, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση μεγάλου αριθμού πυροβόλων όπλων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 27χρονος κατείχε 25 πιστόλια Glock με ισάριθμους γεμιστήρες.

Η σύλληψή του έγινε χθες το βράδυ από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Πηγές της ΕΛΑΣ διευκρινίζουν ότι η σύλληψή του δεν συνδέεται με την υπόθεση τού οπλοστασίου που εντοπίστηκε τα προηγούμενα 24ωρα σε περιοχή του Σουφλίου, στον Έβρο, και οδήγησε στη σύλληψη 13 Τούρκων υπηκόων.

Ο 27χρονος εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ξάνθη, ενώ τα πιστόλια με τους γεμιστήρες κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών, παρουσία δικαστικού λειτουργού, τόσο στο σπίτι του όσο και σε αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε. Επίσης κατασχέθηκαν 950 ευρώ σε μετρητά, το κινητό του τηλέφωνο, τρία πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και το όχημα- ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων.

Τα όπλα θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Β. Ελλάδος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ξάνθης.

