Σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο με τους 2 νεκρούς στην Αργυρούπολη

Σοκάρει το βίντεο-ντουκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας και καταγράφει το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη και είχε αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο δύο άτομα.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν μοτοσικλέτα που κινείτο επί της οδού Αργυρουπόλεως στο ρεύμα προς Ηλιούπολη εξετράπη της πορείας της. Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ο 21χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας χάνει τον έλεγχο και πέφτει πάνω σε διάζωμα και στη συνέχεια πάνω σε κολόνα φωτισμού.

Ο 21χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας και η άγνωστών στοιχείων συνεπιβάτιδά του μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και κατέληξαν.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.