Αλεξανδρούπολη: Κακουργηματική δίωξη στους 13 Τούρκους για το «βαρύ» οπλοστάσιο

Ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης οδηγήθηκαν το πρωί οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με την κατηγορία ότι μετέφεραν 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες, καθώς επίσης εξαρτήματα και τμήματα όπλων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα. Οι συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση μέχρι να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση.

Πέρασαν τον Έβρο με βάρκα

Οι 13 αλλοδαποί συνελήφθησαν σε περιοχή του Σουφλίου, στον Έβρο, έπειτα από επιχείρηση του λεγόμενου «ελληνικού FBI», το οποίο φαίνεται πως είχε πληροφορίες για τις κινήσεις τους. Οι συλληφθέντες, επτά άνδρες κι έξι γυναίκες, είχαν περάσει στο ελληνικό έδαφος, διασχίζοντας προηγουμένως με βάρκα τον ποταμό Έβρο, ενώ μετέφεραν το οπλοστάσιο μέσα σε σάκους.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, τα όπλα εκτιμάται ότι θα κατέληγαν σε μέλη συμμορίας συμπατριωτών τους, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.

Τι υποστήριξαν

Πληροφορίες αναφέρουν πως προανακριτικά οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ο ιδιοκτήτης της βάρκας τούς υπέδειξε άτομο στο οποίο επρόκειτο να παραδώσουν το φορτίο, το περιεχόμενο του οποίου – όπως ανέφεραν – δεν γνώριζαν. Ανέφεραν δε, ότι σκόπευαν να έρθουν στην Ελλάδα για να ζητήσουν πολιτικό άσυλο.

