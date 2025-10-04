Ιωάννα Κουτσουράδη: Η Ρωμιά καθηγήτρια Φιλοσοφίας που λίγοι Έλληνες γνωρίζουν

Για την Ιωάννα Κουτσουράδη, την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιρειών, που έχει αφιερώσει τη ζωή της στη διδασκαλία των ηθικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασική αρχή είναι ότι η γνώση της φιλοσοφίας και η εκπαίδευση σε αυτήν αποτελούν πολύ σημαντικό όπλο όχι μόνο κατά της βίας, αλλά και κατά της προπαγάνδας και της δημαγωγίας.

Γεννημένη στην Πόλη στις 4 Οκτωβρίου 1936, η Κουτσουράδη είναι μια Ρωμιά παγκόσμιας ακτινοβολίας, άγνωστη ωστόσο εν πολλοίς στην Ελλάδα. Την αποκαλούν «βασίλισσα» ή «μητέρα» της Φιλοσοφίας, αλλά και «Φιλόσοφο Πολίτισσα του κόσμου».

Απόφοιτος του Ζαππείου Παρθεναγωγείου (1954), σπούδασε Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, ίδρυσε το Τμήμα Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Χατζέτεπε στην Άγκυρα το 1968, το όποιο και διηύθυνε μέχρι τη συνταξιοδότησή της, το 2005.

