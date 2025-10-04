Logo Image

Εξάρχεια: Επεισόδια με μολότοφ και χημικά τα ξημερώματα – 11 συλλήψεις

Κοινωνία

Φωτ. αρχείου

Ομάδα πάνω από 10 ατόμων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ, φωτοβολίδες, πέτρες και άλλα αντικείμενα σε διμοιρία των ΜΑΤ, μπροστά από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη

Επεισόδια μεταξύ αγνώστων και αστυνομικών δυνάμεων σημειώθηκαν τα ξημερώματα στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα μια ομάδα περισσοτέρων των 10 ατόμων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ, φωτοβολίδες, πέτρες και άλλα αντικείμενα στη διμοιρία των ΜΑΤ, μπροστά από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη.

Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών ενώ για περίπου 30 λεπτά επικράτησε ένταση στην περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, έγιναν 14 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

