Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο νεαροί έπειτα από επεισόδιο στα Λαδάδικα

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

19χρονος και 20χρονος διακομίστηκαν με τραύματα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Επεισόδιο με δύο τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 5 τα ξημερώματα στην περιοχή των Λαδάδικων, απ’ όπου παρέλαβε έναν 19χρονο Κύπριο που έφερε τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο. Σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε και δεύτερος νεαρός- ένας 20χρονος Έλληνας, που ήταν χτυπημένος στο κεφάλι.

Τόσο ο 19χρονος όσο κι ο 20χρονος διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η ΕΛΑΣ ερευνά τυχόν συμπλοκή κατά τη διάρκεια της διασκέδασής τους στην περιοχή. Την έρευνα ανέλαβε το Α.Τ. Λευκού Πύργου.

