Logo Image

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 4 Οκτωβρίου

Κοινωνία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 4 Οκτωβρίου

Nikos Libertas / SOOC

Δείτε ποιους Αγίους τιμά σήμερα, Σάββατο, η Εκκλησία

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτη, πρώτου Επισκόπου Αθηνών.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

  • Η Αγία Δομνίνη και οι θυγατέρες αυτής Βερνίκη και Προσδόκη, Μάρτυρες
  • Ο Άγιος Αύδακτος και η θυγατέρα του Καλλισθένη

Ο Άγιος Ιερόθεος υπήρξε μαθητής του Αποστόλου Παύλου και έγινε ο πρώτος Επίσκοπος Αθηνών. Παρέστη στην Κοίμηση της Θεοτόκου μαζί με τους Αποστόλους και υπήρξε κορυφαία μορφή της πρώτης Εκκλησίας. Έγινε μάρτυρας της πίστης του και τιμάται ως ο πνευματικός θεμέλιος των Αθηνών.

Η Αγία Δομνίνη, μαζί με τις θυγατέρες της Βερνίκη και Προσδόκη, μαρτύρησαν για τον Χριστό με υπομονή και αφοσίωση, αποτελώντας παράδειγμα οικογενειακής θυσίας και σταθερής πίστης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Ο Άγιος Αύδακτος, επιφανής αξιωματούχος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αρνήθηκε να προσφέρει θυσία στα είδωλα και αποκεφαλίστηκε, ενώ η κόρη του Καλλισθένη συνέχισε με θάρρος το μαρτύριό του.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι:

  • Αύδακτος
  • Βερνίκη
  • Δομνίνη
  • Ιερόθεος
  • Καλλισθέν
  • Προσδόκη

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube