Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 4 Οκτωβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτη, πρώτου Επισκόπου Αθηνών.
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:
- Η Αγία Δομνίνη και οι θυγατέρες αυτής Βερνίκη και Προσδόκη, Μάρτυρες
- Ο Άγιος Αύδακτος και η θυγατέρα του Καλλισθένη
Ο Άγιος Ιερόθεος υπήρξε μαθητής του Αποστόλου Παύλου και έγινε ο πρώτος Επίσκοπος Αθηνών. Παρέστη στην Κοίμηση της Θεοτόκου μαζί με τους Αποστόλους και υπήρξε κορυφαία μορφή της πρώτης Εκκλησίας. Έγινε μάρτυρας της πίστης του και τιμάται ως ο πνευματικός θεμέλιος των Αθηνών.
Η Αγία Δομνίνη, μαζί με τις θυγατέρες της Βερνίκη και Προσδόκη, μαρτύρησαν για τον Χριστό με υπομονή και αφοσίωση, αποτελώντας παράδειγμα οικογενειακής θυσίας και σταθερής πίστης.
Ο Άγιος Αύδακτος, επιφανής αξιωματούχος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αρνήθηκε να προσφέρει θυσία στα είδωλα και αποκεφαλίστηκε, ενώ η κόρη του Καλλισθένη συνέχισε με θάρρος το μαρτύριό του.
Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»
Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι:
- Αύδακτος
- Βερνίκη
- Δομνίνη
- Ιερόθεος
- Καλλισθέν
- Προσδόκη