Και παραβίασε το κόκκινο και τραυμάτισε μοτοσικλετιστή με κατσαβίδι

Κοινωνία

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Ο δράστης άφησε το θύμα αιμόφυρτο στη μέση του δρόμου και εξαφανίστηκε

Ένα πρωτοφανές επεισόδιο βίας εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (03/10), λίγο πριν τις 14:00, στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού, αφήνοντας πίσω του έναν σοβαρό τραυματισμό και μεγάλη αναστάτωση, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Η αφορμή δόθηκε όταν οδηγός αυτοκινήτου αγνόησε τον κόκκινο σηματοδότη και προχώρησε στη διασταύρωση. Ο διερχόμενος μοτοσικλετιστής αντέδρασε φραστικά, γεγονός που πυροδότησε μια βίαιη σύγκρουση. Ο οδηγός του Ι.Χ. σταμάτησε το όχημά του, βγήκε εκτός, και με κατσαβίδι που κρατούσε, επιτέθηκε στον μοτοσικλετιστή, προκαλώντας του τραύμα στο αριστερό μάτι.

Αφού τον χτύπησε, ο δράστης μπήκε βιαστικά ξανά στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε, αφήνοντας πίσω του το θύμα αιμόφυρτο και έντρομους τους παρευρισκόμενους.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Την ίδια στιγμή, η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη, που εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

