Συλλήψεις δύο νεαρών στα Μέθανα για απόπειρα απάτης σε ηλικιωμένους

Κοινωνία

Προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο νεαροί, ηλικίας 24 και 18 ετών, που αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένες στην Τροιζήνα, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες τηλεφώνησαν το πρωί της 2ας Οκτωβρίου σε δύο ηλικιωμένες γυναίκες, επιχειρώντας να τους αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα. Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του Τμήματος Τροιζήνας και του Σταθμού Μεθάνων, το ύποπτο όχημα εντοπίστηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στην περιοχή των Μεθάνων και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες. Το όχημα και τα κινητά τους τηλέφωνα κατασχέθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

