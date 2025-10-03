Άγρια συμπλοκή μαθητών στο Περιστέρι – Πέταγαν τούβλα και σκουπόξυλα στους μαθητές του «αντίπαλου» σχολείου

Ένα επεισόδιο με έντονα στοιχεία βίας σημειώθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί στο 9ο Λύκειο Περιστερίου, όταν ομάδα περίπου 15 μαθητών από το ΕΠΑΛ της περιοχής επιτέθηκε στους μαθητές του 9ου Λυκείου. Οι δράστες ήταν εξοπλισμένοι με σκουπόξυλα, τούβλα, αβγά, νεράντζια και λεμόνια, τα οποία εκσφενδόνιζαν προς τους μαθητές του «αντίπαλου» σχολείου, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Η επέμβαση των καθηγητών ήταν άμεση, καθώς επιχείρησαν να σταματήσουν τη συμπλοκή και να χωρίσουν τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, η Διευθύντρια του σχολείου τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι από χτύπημα που δέχτηκε, ενώ ένα από τα τούβλα κατέληξε στην αυλή, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς από τους μαθητές ή το προσωπικό.

Μετά το ξέσπασμα της επίθεσης, οι ανήλικοι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο η αστυνομία κατάφερε λίγη ώρα αργότερα να εντοπίσει και να συλλάβει έναν 15χρονο μαθητή από το Μπαγκλαντές.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της σύγκρουσης και τη συμμετοχή των υπόλοιπων μαθητών. Το γεγονός προκαλεί ανησυχία για τα περιστατικά βίας μεταξύ σχολείων στην περιοχή και την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια του ωραρίου.