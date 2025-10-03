Logo Image

Έβρος: Πώς συνελήφθησαν οι 13 Τούρκοι με το οπλοστάσιο – Θα κατασκεύαζαν όπλα με 3D εκτυπωτές

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Εκτιμάται ότι θα κατασκευάζονταν τουλάχιστον 40 όπλα με 3D εκτυπωτές για λογαριασμό της τουρκικής μαφίας

Σύνδεση με την τουρκική μαφία εκτιμάται ότι έχουν οι 13 Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο Σουφλί Έβρου, έχοντας στην κατοχή τους βαρύ οπλοστάσιο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ελληνικό FBI φέρεται να είχε πληροφορίες για τις κινήσεις τους και για την είσοδο τους στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο επιχείρησης που οργανώθηκε, στις αποσκευές τους βρέθηκαν συνολικά 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων.

Θα κατασκεύαζαν όπλα με 3D εκτυπωτές

Βάσει πληροφοριών του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, πέρα από τα πιστόλια, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα επιπλέον εξαρτήματα όπλων που βρέθηκαν, καθώς εκτιμάται ότι θα χρησίμευαν για την κατασκευή άλλων όπλων με 3D εκτυπωτές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα 3D όπλα δεν έχον «ταυτότητα», όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα όπλα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εκτιμάται ότι θα κατασκευάζονταν τουλάχιστον 40 όπλα για λογαριασμό της τουρκικής μαφίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

