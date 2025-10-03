ΕΛ.ΑΣ.: Έφοδοι του ελληνικού FBI για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων

Επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση Τούρκων υπηκόων στην Ελλάδα και την εμπλοκή τους σε διάφορες παράνομες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκε η παραπάνω επιχείρηση του «ελληνικού FBI», με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, με σκοπό τον εντοπισμό και σύλληψή των Τούρκων.

Ακολούθησαν έρευνες σε σπίτια, κατά τη διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν 3 υπήκοοι Τουρκίας, καθώς και ένας Έλληνας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

• αεροβόλο πιστόλι,

• 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια,

• σιδηρογροθιά,

• διάφανη συσκευασία που περιείχε μεταλλικές μπίλιες,

• φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, καθαρού βάρους 165 γραμμαρίων,

• 1 γραμμάριο κάνναβης,

• 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 115 γραμμαρίων,

• ζυγαριά ακριβείας,

• καταφανώς πλαστά προσωπικά έγγραφα και

• το χρηματικό ποσό των 1.045 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.