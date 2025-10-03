Καστοριά: Αμάξι έπεσε σε γκρεμό 130 μέτρων – Από θαύμα σώθηκαν οι δύο επιβαίνοντες

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 2 Οκτωβρίου, στην απομονωμένη ορεινή τοποθεσία Ζευγοστάσιο, έξω από το χωριό Μελάνθιο του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς δύο νέοι άνδρες, ηλικίας περίπου 20–25 ετών, σώθηκαν σαν από θαύμα όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν κατρακύλησε σε χαράδρα βάθους 130 μέτρων. Παρά την αγριότητα της πτώσης, οι επιβαίνοντες βγήκαν ζωντανοί με ελαφρά τραύματα, γεγονός που οι ίδιοι και οι διασώστες χαρακτήρισαν «θαύμα».

Το χρονικό του ατυχήματος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν από μια βραδινή εξόρμηση παρέας νεαρών που ασχολούνται με οδήγηση εκτός δρόμου. Οι τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις είχαν μετατρέψει το βουνό σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη διαδρομή, με το έδαφος σε πολλά σημεία να είναι χαλαρό και γεμάτο λάσπη.

Σε ένα κομμάτι όπου ο δρόμος στενεύει και η πλαγιά γίνεται απότομη, το έδαφος υποχώρησε ξαφνικά κάτω από τις ρόδες του τζιπ. Το όχημα βρέθηκε στο κενό και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ακολούθησε μια ανεξέλεγκτη πορεία προς τον γκρεμό, εκτελώντας – σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες – περισσότερες από είκοσι τούμπες πριν ακινητοποιηθεί σε βάθος περίπου 130 μέτρων.

Η στιγμή της πτώσης πάγωσε τους φίλους τους που ακολουθούσαν με άλλα οχήματα. Οι μάρτυρες περιέγραψαν εικόνες φρίκης, βλέποντας το τζιπ να περιστρέφεται ξανά και ξανά στο σκοτάδι, ενώ φοβήθηκαν πως οι δύο επιβαίνοντες δεν θα είχαν καμία ελπίδα επιβίωσης. Ωστόσο, όταν έσπευσαν στο σημείο, αντίκρισαν τους νεαρούς ζωντανούς, σοκαρισμένους αλλά σε θέση να βγουν μόνοι τους από τα συντρίμμια.

Η παρέα τους, χωρίς να χάσει χρόνο, τους ανέβασε ως το σημείο όπου μπορούσαν να προσεγγίσουν τα υπόλοιπα οχήματα και στη συνέχεια τους μετέφερε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Εκεί οι γιατροί τούς παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, διαπιστώνοντας πως φέρουν μόνο ελαφρά τραύματα και εκδορές, παρά το γεγονός ότι το όχημα είχε καταστραφεί ολοσχερώς. Οι δύο νέοι παραμένουν για νοσηλεία, κυρίως για προληπτικούς λόγους, με την υγεία τους να μην εμπνέει καμία ανησυχία.

Κίνδυνοι στους δρόμους ορεινών περιοχών

Για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διεξάγεται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού, το οποίο θα εξετάσει όλα τα δεδομένα: την κατάσταση του οχήματος, τις συνθήκες του δρόμου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε ο έλεγχος. Το γεγονός πάντως αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους της οδήγησης σε δύσβατες ορεινές διαδρομές, ιδιαίτερα μετά από έντονες βροχοπτώσεις, όπου το έδαφος μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή.

Η ιστορία αυτή θα μπορούσε εύκολα να είχε τελειώσει με τραγικό απολογισμό, όμως τελικά καταγράφηκε ως μια απίστευτη διάσωση. Οι δύο νεαροί είχαν κυριολεκτικά δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, ενώ οι φίλοι τους μιλούν για μια εμπειρία που θα θυμούνται σε όλη τους τη ζωή, ως μια υπενθύμιση του πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην περιπέτεια και τον θανάσιμο κίνδυνο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ