Άρτα: Το Σάββατο η εκταφή της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο

Άρτα: Το Σάββατο η εκταφή της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο

Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης

Αύριο, Σάββατο, το πρωί αναμένεται σύμφωνα με την ΕΡΤ να ξεκινήσει η διαδικασία εκταφής της 28χρονης εγκύου, η οποία έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο της Άρτας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η οικογένεια της 28χρονης είχε ζητήσει την εκταφή, καταθέτοντας μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Προκαταρκτική έρευνα

Το βράδυ της Πέμπτης η εισαγγελία της Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Ο θάνατος της 28χρονης αποδίδεται σε αναφυλακτικό σοκ που υπέστη κατά τη χορήγησης αντιβιοτικού.

Η νεαρή γυναίκα είχε εισαχθεί στη μαιευτική κλινική λόγω αιμορραγίας, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η ζωή της δεν μπόρεσε να σωθεί.

Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

